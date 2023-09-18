الأرصاد: خريف 2023 يتخلله زيادة بالأمطار وارتفاع بالحرارة

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، عن أنه من المنتظـر أن يبـدأ فصـل الخــريف فلكيا على مصر يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يـوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأشارت الأرصاد الي ان فصـل الخـريف فصـل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية .

ووصفت الأرصاد المناخ خلال فصـل الخـريف لعـام 2023، على جمهـورية مصـر العـربية أنه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون

السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبـات ثلجيـة عـلى مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

و في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السـودان الموسمي ، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الإرتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

من سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية .