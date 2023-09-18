زد يتصدر قائمة الصفقات بـ22 لاعبًا وإنبي أقل المتعاقدين

تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة 65 من بطولة الدورى وسط تفاوت كبير من الأندية التي أبرمت صفقات فى الانتقالات الصيفية الأخيرة. وانتهى الخميس الماضي، سوق الانتقالات فى الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024، ونجح 16 ناديا في التعاقد مع عدد وافر من اللاعبين لتدعيم صفوفها، فى حين أن فريقى الزمالك والإسماعيلي لم يبرما أى صفقات فى الميركاتو الصيفي بسبب إيقاف القيد، لكن الفارس الأبيض استعاد محمود علاء ويوسف أوباما بعد انتهاء الإعارة.

وتصدر نادى زد، الذي بات الفريق رقم 76 في بطولة الدوري، أعلى الأندية من حيث عدد الصفقات الصيفية بـ22 صفقة، وحل الداخلية ثانياً برصيد 18 صفقة وبلدية المحلة العائد للدور ثالثا برصيد 17 صفقة، فيما اكتفى الأهلي بثلاث صفقات فقط، ويعتبر إنبي أقل الأندية قيدا للصفقات بعد الزمالك والإسماعيلي المحرومان من القيد وضم الفريق البترولي لاعبين فقط.

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هم، "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

وتأتي ضربة البداية في النسخة الجديد من مسابقة الدوري، بمباراة واحدة اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز في بيانها الرسمي بشأن مواعيد المباريات، وهو اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويقام غدا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.