استعدادات فريق المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في أولى جولات الدوري

دخل فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه على ماهر، معسكراً مغلقاً اليوم، الإثنين، بملعب برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة الأهلى غداً فى الجولة الأولى من بطولة الدورى التي تنطلق اليوم الإثنين.

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وتنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هم، "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

ونجح النادي المصري فى إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، ودعم صفوفه بـ11 لاعبًا هم: محمود حمادة قادما من فاركو، باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي، يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب، سمير فكري قادما من الداخلية، فخر الدين بن يوسف قادما بيراميدز في صفقة انتقال حر، أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر، محمد الشامي في صفقة انتقال حر، أحمد عيد في صفقة انتقال حر، ميدو جابر من سيراميكا، أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، وليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني.