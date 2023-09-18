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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أيمن شعراوي: أدهم العيدة إضافة قوية لسلة الزمالك

أيمن شعراوي مع اللاعب
أيمن شعراوي مع اللاعب أدهم العيدة
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قال أيمن شعراوي عضو اللجنة  التي تدير الزمالك ومدير النشاط الرياضي، إن سلة النادي تعاقدت مع اللاعب أدهم العيدة لمدة موسمين، مؤكدا أنه سيكون إضافة فنية كبيرة للفريق تحت قيادة المخضرم أحمد مرعي المدير الفني.

أضاف شعراوي  في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الفرق الرياضية سواء في السلة أو الكرة الطائرة أو كرة اليد تحظي باهتمام شديد، و بصفته مديرا للنشاط الرياضي يسعي لتدعيم الفرق الجماعية بأفضل الصفقات بعد إنهاء ازمات القيد.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة صباح اليوم وأجرى الكشف الطبي برفقه مصطفى محسن المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة.

وتضم قائمة سلة الزمالك للموسم الجديد 17 لاعبا، منهم 13 لاعبا فوق السن و 4 لاعبين تحت السن، وهم، وليد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد  وعمرو هشام  وأحمد عزب ومعاذ أيمن  وأدهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وخالد عبدالناصر وحازم المشد وأحمد إسماعيل وعلي حجازي ومحمد إبراهيم عبدة،  وتحت السن ضمت كلا من: زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش .

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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