الزمالك يدعم فريق السلة بالتعاقد مع أدهم العيدة

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي واحمد فؤاد الوطن المدير المالي في التعاقد مع أدهم العيدة اللاعب ذو الأصول المصرية ويحمل الجنسيه الكنديه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين.

ويعد أدهم العيدة أحد اللاعبين المميزين في كره السلة، و يعول عليه الجهاز الفني في صناعة الفارق فنيا مع باقي لاعبي الفريق لاسيما وأن "العيدة" كان مقيما ومحترفا بكندا وخريج دوري الجامعات الأمريكي.

وخاض أدهم العيدة تجربة احتراف بالدوري الكندي بعد انتهاء الدراسة بالجامعة ويعد من اللاعبين الموهوبين من صغار السن وشارك مع المنتخب المصري فى تصفيات أفريقيا.

وشهدت جلسه التوقيع مع أدهم العيدة حضور أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وعضو اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك.