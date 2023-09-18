لجنة تقييم مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تواصل عملها بالأقصر.. صور

تواصل لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقدمة علي المنصة الالكترونية في أعمالها لمناقشة وتقييم المشروعات المقدمة للعام الثاني على التوالي.

وتقوم اللجنة، بتقييم المشروعات حيث يتم تصعيد ١٨ مشروعا تمثل محافظة الأقصر في الفئات الست بواقع ٣ مشروعات عن كل فئة موزعة على ٣ فئات على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة علي مستوي الجمهورية، مقسمة إلى فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

من جانبه، يتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال اللجنة، حيث التقى بأعضاء اللجنة في مكتبة بديوان عام المحافظة، والتي يترأسها محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ مقررا اللجنة، ومنسق محافظة الأقصر وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز شئون البيئة، والمجلس القومي للمرأة، كما استعانت اللجنة بخبير في مجال الزراعة.

وأوضح القائمين على اللجنة، أنه تقدم بمحافظة الأقصر العديد من المشروعات مكتملة التسجيل، وتم استبعاد المشروعات الغير مكتملة.

وأوضح محافظ الأقصر، خلال لقائه بأعضاء اللجنة ومتابعة أعمالها أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات.

وثمن محافظ الأقصر، جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين، من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرا علي كوكب الأرض وتماشيا مع أجهزة الدولة لتنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 27، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (1)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (2)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (3)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (4)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (5)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (6)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (7)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (8)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (9)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (10)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (11)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (12)

لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (13)