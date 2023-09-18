وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب رفع الأثقال بعد المشاركة في بطولة العالم بالسعودية

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال، إلى مطار القاهرة بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

احتلت البعثة المصرية المركز الثالث، بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وكان في استقبال البعثة المصرية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، وخالد محمود رئيس القطاع الرياضي بالشركة روابط، ومصطفى راغب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإبراهيم الخولي مدير إداري للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال، العميد وليد شوقي رئيس قطاع البطولة بجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وقام الدكتور أشرف صبحي، بتقديم التهنئة والشكر إلى جميع أعضاء البعثة واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وضمت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

وترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

ويقود المنتخب المصري فنيًا علاء الدين حسن كامل، بالإضافة إلى عمرو رمضان مدربًا، ومحمد حسني طه مدربًا، ومحمد إحسان سكرتير عام الاتحاد إداريًا، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا، بالإضافة إلى المحاسب محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال الذي رافق البعثة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.