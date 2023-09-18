فيديو| نجيب ساويرس: مهرجان الجونة نجح بالنية الحلوة.. وصناعة الفرح الأهم

قال مؤسس المهرجان نجيب ساويرس: إن "يقينه المبدئي بأهمية تأسيس مهرجان سينمائي بالمواصفات العالمية في مصر، أثبت صدقه الآن مع حلول الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ورسوخ المكانة التي وصل إليها، والدور الثقافي المهم الذي أداه في الحياة الثقافية في مصر وترسيخ مكانتها في الوطن العربي".

واضاف ساويرس ان الدورة الأولى للمهرجان، نجحت بالنوايا الحسنة، ومؤسسيه: الفنانة بشرى وعمرو منسي، وأيضًا مدينة الجونة، التي تتميز بجمالها وطبيعتها الخلابة، مما منح المهرجان شهرة على نطاق أوسع".

وأوضح أنا عاشق للسينما وأشاهد فيها ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أفلام في اليوم، وأتمنى أن تظل السينما صناعة للفرح لأن هذا التوقيت يحتاج لذلك.

وقال ساويرس، إن معرفته بانتشال التميمي، "جاءت عن طريق الفنانة بشرى، وخلال ربع ساعة استطعنا فهم بعضنا البعض، وتم بسرعة بناء الفكرة، وبعدها مباشرة، قمنا بتأسيس المهرجان".