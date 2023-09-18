فيديو.. مصر والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعربية

شراكة استراتيجية وتعاون وثيق في المجالات كافة أساس ارتكزت عليه العلاقات المصرية الإماراتية على مدى 51 عاما وساهمت في تحولها إلى نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعلاقات العربية العربية.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر والإمارات.. نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية والعربية"، إذ إن مصر والإمارات طراز رفيع في العلاقات بين الدول والشعوب على حد سواء حيث يجمع البلدين روابط تاريخية وأخوة راسخة أثمرت على مدى نصف قرن توافقا في مختلف القضايا.

وذكر التقرير، أن التوافق بين البلدين العربين الشقيقين لم تهزه أو تؤثر فيه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية والتقلبات الساخنة التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقد الماضي، وإنما من حجم زادت حجم التنسيق المستمر بين البلدين.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية اكتسبت العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي زخما كبيرا على مستوى قيادة البلدين حيث بلغ عدد اللقاءات والقمم التي التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد منذ أن كان ولي عهد أبو ظبي أكثر من 40 لقاءً بينها 5 لقاءات وقمم جمعتهما منذ تولي بن زايد رئاسة الدولة في مايو الماضي.