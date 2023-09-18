فيديو|انتشال التميمي يكشف تفاصيل عن جوائز مهرجان الجونة السينمائي

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه "بالرغم من توقف الدورة الماضية للمهرجان، إلا أنها كشفت عن الفراغ الذي تركه المهرجان، وأكدت أهميته الكبيرة بالمنطقة".

وقال التميمي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين، إن المهرجان "تأسس بشكل صحيح وعلى مبدأ فكري واضح، من خلال لجنة استشارية عليا، دفعت بدورته الأولى، على رأسها النجمة يسرا، والفنانة هند صبري، والمخرج يسري نصر الله، وطارق بن عمار، هيام عباس، وفورست ويتكر، وعبد الرحمن سيساكو، وعتيق رحيمي، ومارجريت فون تروتا".

وكشف مدير المهرجان خلال كلمته عن اسم رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهي المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، التي برزت موهبتها على المستوى الدولي من خلال فيلمها الشهير "كو فاديس، عايدة؟" الذي نافس على "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وترشّح للـ"أوسكار" والـ"بافتا"، كما أنه فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2020.

ونوه التميمي في كلمته إلى "برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية"، مؤكداً أن "مهرجان الجونة تبنى سابقاً عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها، وكان أبرزها فيلم «ستموت في العشرين»، وهذه السنة، سيتم عرض فيلم «وداعا جوليا»"، مضيفاً "أننا في حاجة للاطلاع على أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية".

ووجه التميمي الشكر لوجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة، مؤكداً أنها "إضافة مهمة جداً تأتي في إطار خطة استراتيجة المهرجان، وكذلك الناقد أندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية"، مشيراً إلى "وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام".

مهرجان الجونة السينمائي 2023

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