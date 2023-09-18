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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| ماريان خوري تكشف خريطة وعروض أفلام مهرجان الجونة 2023

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
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كشفت ماريان خوري المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي خريطة وعروض أفلام مهرجان الجونة 2023. 

وأعربت خوري عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل دؤوب على رأسه انتشال التميمي، مدير المهرجان، والثقة التي منحتها إياها إدارة المهرجان.

وأكدت خوري أن مهرجان الجونة يعود بعد توقف عام شهد الكثير من التحديات في مجال صناعة السينما، بالإضافة إلى المنافسة مع العديد من المهرجانات الأخرى التي ظهرت في المنطقة، وهو ما وضعته إدارة المهرجان في اعتبارها لتكون عودته هذا العام أقوى مما كانت عليه. 

وأوضحت أن المهرجان هذا العام يضم برنامجًا فنيًا متميزًا من خلال قرابة الـ 80 فيلما منها أفلام روائية ووثائقية وقصيرة ومنها العديد من العناوين الكبيرة. 


 

مهرجان الجونة السينمائي 2023

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