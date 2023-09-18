وزارة الرياضة تشارك في ورشة عمل "وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي"

شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب في ورشة عمل " وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي "، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتضمنت ورشة العمل مناقشات هادفة واستكشاف طرق لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين من خلال إيجاد مقترحات لحلول مبتكرة لمشاكل البطالة، وتعميق مفهوم "وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي" لتوفير المزيد من فرص توظيف الشباب في الإقتصاد الرقمي ومواكبه سرعة التطور له في مصر.

وخلال كلمتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي إهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الشديد علي توفير كافة السبل لتنمية الشباب من أجل تحسين الإقتصاد المصري، وتحسين مستوى الحياة من خلال تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين مع شركاء النجاح ببرنامج آفاق من المؤسسات الدولية مثل "منظمة العمل، وهيئة تردي زوم، ومؤسسة كير مصر".

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التمكين الإقتصادي للشباب لتضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب منظمة العمل أمير عبيد - مدير البرنامج القطري آفاق بمنظمة العمل الدولية، يوناس بوش أخصائي تشغيل الشباب بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا، بسمة نفادى استشارى مشروعات بمنظمة العمل، ومن وزارة الشباب والرياضة سالى سعيد - مدير وحدة طور وغير، ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة و مؤسسة كير مصر و هيئة تردزوم والعديد من الجهات.

تجدر الإشارة إلي زيارة المسؤول الفني بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا/ يوناس بوش إخصائي تشغيل الشباب لتدريبات أندية التمكين الرقمى بمركز التعليم المدنى بالشلات بالإسكندرية.