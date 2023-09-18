جامعة بني سويف تنظم تدريباً لطلاب علوم الملاحة بميناء دمياط البحري

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، تدريباً للطلاب بميناء دمياط الملاحي، تحت عنوان "نظام إدارة بيانات المرور الآمن لحركة السفن VTMS".

وأضح الدكتور منصور أن البرنامج التدريبي يتناول مقدمة عن دور الموانئ البحرية في صناعة النقل البحري والتجارة الدولية و النقل البحري و الأقمار الصناعية ونظم الاتصالات الحديثة، ونظم VTS و VTMIS في برج إدارة حركة السفن "ميدانى"، ونظم الاتصالات والمراقبة في القاطرات البحرية "ميدانى" ، وأقسام المياه في الحدود البحرية، بالإضافة إلى مقارنة بين المراقبة الرادارية والمراقبة بالأقمار الصناعية ومميزات كل منها.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر للواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب الكلية من أجل ضمان تخريج كوادر بشرية أعلى مستوى في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء متطلعين مزيدا من التعاون بين القطاعين .