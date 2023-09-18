بالصور.. وزير المالية يزور مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

اصطحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية في جولة تفقدية بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، تفقد خلال الجولة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وقاعة الاجتماعات الكبرى، وعدد من إدارات مجلس المدينة.

جاء ذلك على هامش انعقاد الملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين الي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري

وقال وزير المالية إن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ونموذج يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بالإضافة الي تعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

رافق المحافظ ووزير المالية خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

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