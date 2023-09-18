استدامة كفر الشيخ يطلق برنامج "فاصلة" لتأهيل المقبلين على التقاعد

أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، برنامج يحمل عنوان " فاصلة " لدعم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من المقبلين على التقاعد وذلك في بادرة للمحافظة في هذا الشأن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ووفق خطط المحافظة لدعم الفئات الوظيفية المختلفة بالبرامج التدريبية الأكثر ملاءمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على أهمية البرنامج كونه موجه لفئة متفردة من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة اتسمت بالعطاء الوظيفي والمهني على مدار سنوات العمل الحكومي ووجب على المحافظة تقديم الشكر لهم على المسيرة المهنية مع التأكيد على اعتزاز المؤسسة بمسيرتهم المهنية وحثهم على نقل الخبرات والمعرفة للأجيال اللاحقة من العاملين بالمؤسسة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن البرنامج يساهم في تعزيز قيمة الولاء المؤسسي وقيام المؤسسة بدورها في دعم تلك الفئات بالتوجيه والإرشاد لا سيما أنهم مقبلين على مراحل اجتماعية ونفسية جديدة تحتاج إلى رسائل طمأنة وتقدير لما بذلوا من جهد على مدار سنوات العمل في الجهاز الإداري.

ومن جانبه أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير أن " فاصلة " هو أحدث البرامج الحصرية التي صممها المركز خصيصاً وتحمل صفة التفرد في كونه البرنامج الأول من نوعه في المحافظة الذي يقدم للسادة المقبلين على التقاعد في إشارة إلى أهمية الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن البرنامج صمم بعناية لخدمة الهدف منه وهو الدعم الاجتماعي والاقتصادي بعد انقضاء سنوات الخدمة حيث يشمل البرنامج ثلاثة محاور تدريبية أولها المحور النفسي والإرشادي ثم المحور الاقتصادي وكيفية التعامل مع انخفاض الدخل بعد التقاعد وكذا الأفكار الريادية التي تمكنهم من إدارة أعمال ومشروعات صغيرة ومتوسطة بعد التقاعد وأخيرا المحور الديني والتوعوي لإيجابيات سنوات ما بعد انتهاء الخدمة وسبل الإستغلال الأمثل لها والإعتزاز بإتمام الرسالة المهنية على خير وجه.

البرنامج قام على تقديم اليوم الأول المدربة أماني بسيوني الفقي، دكتوراة الصحة النفسية، أخصائي تخطيط البرامج، وأحد مدربي استدامة، وقد شمل اليوم المحور النفسي للبرنامج وسبل التعامل مع مرحلة ما بعد التقاعد والاستفادة من سنوات الخبرة والإكتفاء، فضلاً عن التركيز على إدارة الوقت والجهد بعد سنوات العطاء الحكومي مختتمة بتجارب وقصص نجاح مجتمعية في هذا الجانب.

التدريب يستمر لمدة 4 أيام بنظام اليوم التدريبي الكامل ويستفيد منه 35 من الجهاز الإداري للمحافظة من المقبلين على التقاعد خلال العام المالي الحالي من الديوان العام والوحدات محلية لمراكز المدن ومع انقضاء اليوم الأول من أيام البرنامج لوحظ تفاعل كبير من الحضور وإيجابية في المشاركات على مدار اليوم.

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