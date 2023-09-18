ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسي: العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة لسنوات طويلة

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الإماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن العلاقات المصرية الإماراتية طبيعة ممتدة لسنوات طويلة، إذ تحرص الدولتان على التشاور المشترك بينهما في كل القضايا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن حجم التحديات والضغوط التي تحيط بالمنطقة والعالم تجعل عملية التشاور والتنسيق هدف استراتيجي يسعى له كل القادة السياسيين في المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أن حجم التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهود المشتركة في الأزمات المختلفة، وحرص الجانبين على تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتكافؤ في إدارة الملفات المشتركة.

واستكمل: «نعلم جيدًا أن الإمارات هي أكبر مستثمر في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل فكرة التشاور والتنسيق داخل أروقة المفاوضات التي تحدث بين الجانبين مرتبطة في المقام الأول بعدد من المشروعات لتحقيق عدد من الفرص والمكتسبات المشتركة».

ads
الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي العلاقات المصرية الإماراتية المستوى الإقليمي والدولي
ads