أوكرانيا: روسيا تنشر 6 سفن حربية في مهمات قتالية قبالة شبه جزيرة القرم

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 03:53 م

أعلنت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية صباح اليوم /الاثنين/ أن الجيش الروسي قام بنشر ست سفن حربية في مهمات قتالية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون رصد حاملات صواريخ كروز بينها.

وذكرت الخدمة الصحفية – في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية-:" أنه لا تزال هناك أربع سفن تابعة للبحرية الروسية في بحر آزوف، فضلًا عن سفينة حربية روسية أخرى في مهمة قتالية في البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف البيان أن روسيا قررت في وقت سابق سحب ثلاث سفن إنزال كبيرة من البحر الأسود إلى بحر آزوف في أعقاب سلسلة من الضربات الأوكرانية التي خلفت أضرارًا بالغة بسفينة إنزال كبيرة وغواصة في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم المحتلة.

