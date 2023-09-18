صحة الدقهلية: استلام 20 جهازًا خاصًا ببنوك الدم بقيمة 1.8 مليون جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استلام مديرية الصحة نحو 20 من الأجهزه الخاصة ببنوك الدم بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليونًا و800 ألف جنيه .

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع كفاءه العمل ببنوك الدم.

فيما تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية عدد 7 أجهزة ميزان هزاز لقرب الدم شامله بطارية لكل جهاز و 9 أجهزة سنتر فيوج إلى جانب جهاز تدفئة الدم.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم أن الأجهزة تم توزيعا على بنوك الدم بـ ميت غمر وشربين والمنزله علاوة على دكرنس ودماص والسنبلاوين وطلخا و نبروه وبلقاس وأجا.

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للإدارة العامة لبنوك الدم لدعمهم المستمر لصحة الدقهلية .

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