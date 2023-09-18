المؤبد لـ متهم في التخابر مع ليبيا

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، المتهم تامر رمضان عبدالحفيظ واسمه الحركي تامر المسعودي، بالسجن المؤبد وقررت إدراجه والكيان التابع له «داعش وكتائب الردع»، على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ التخابر مع ليبيا.

وشملت الجرائم المتهم فيها تامر المسعودي بقضية التخابر مع ليبيا، اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية التخابر مع ليبيا، وما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية.