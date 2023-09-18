أبطال "ستوكمان" يودعون جمهور مسرح الغد

يودع أبطال العرض المسرحي "ستوكمان"، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، جمهور مسرح الغد بالعجوزة، بعد 3 ليالي عرض متتالية بدأت من الجمعة الماضية.

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2019، إذ تتناول المسرحية رحلة الحياة، واكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وكيف يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، فربما تكون أحلامًا مشروعة، وأحيانًا أخرى تكون تطلعات لا بد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخليًا عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

ويُشارك في بطولة العرض الفنانين: ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، وموسيقى رفيق جمال، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء دينا زهير، ومخرج منفذ تامر بدير، من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف.

وقد حصل الفنان ياسر عزت على جائزة أفضل ممثل مناصفة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، التي انتهت فعالياتها الشهر الماضي، وذلك بعد مشاركة العرض ضمن عروض البيت الفني للمسرح في المسابقة الرسمية لهذه الدورة.