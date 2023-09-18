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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألف طالب في بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أن مدارس بورسعيد وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألف و211 طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت وكيل الوزارة، خلال تفقدها جاهزية عدد من المدارس، إلى أن 1150 مقعد دراسي جديد للطلاب جرى توزيعهم على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز كمبيوتر جديد، لافتة أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين صُنع بمعرفة التعليم الفني محليا.

وأكدت أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني، وأنه جاري توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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مدرسة العام الدراسي الجديد بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم
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