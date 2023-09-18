فيديو.. فرق الإنقاذ المصرية تواصل جهودها لانتشال ضحايا الفيضانات في ليبيا

تواصل فرق الإنقاذ المصرية جهودها لانتشال الضحايا جرّاء الفيضانات التي ضربت ليبيا قبل أسبوع.

وتعمل الفرق المصرية على تنظيم أوجه الدعم اللوجستية والإغاثة الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية لمواجهة تداعيات الإعصار، في إطار الدعم الذي تقدمه مصر لإغاثة منكوبي ضحايا الفيضانات، وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتعرضت ليبيا لإعصار شديد "دانيال" أسفر عن وفاة أكثر من 11 ألفًا، بالإضافة إلى مئات المفقودين.

وفتحت مصر جسرًا جويًا لنقل الدعم اللوجستي وإرسال طائرات تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و25 طاقم إنقاذ مزود بكل المعدات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمتوفين والمصابين.