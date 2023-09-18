فيوتشر يخوض مران أخير في تنزانيا قبل العودة للقاهرة

واصل فريق فيوتشر، تدريباته اليوم الإثنين، بتنزانيا، وذلك استعداداً لمواجهة فاركو في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات الجماعية مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام سينجيدا بالكونفدرالية، فيما خضع اللاعبين الأساسيين لجلسات استشفائية، ومن المقرر أن تعود بعثة فيوتشر من تنزانيا إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين.

وسقط فريق فيوتشر في فخ الهزيمة بنتيجة 1-0 أمام فريق سينجيدا التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، على ملعب عزام بتنزانيا، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت البعثة التي سافرت تنزانيا ٢٣ لاعبًا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبد الكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبد الفتاح.

ويحل فيوتشر، ضيفاً على فاركو، الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.