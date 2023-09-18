الأمم المتحدة تناشد الدول الاستجابة لدعوة رئيس COP28 لإنهاء انبعاثات الميثان

قال مايكل بلومبرج هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة والعمدة السابق لمدينة نيويورك، إننا نواجه المزيد والمزيد من الحرارة المنهكة، وحرائق الغابات القاتلة والفيضانات، وموجات الجفاف المدمرة، وإن المعايير الطويلة الأجل التي توجه محادثات المناخ العالمية لم تكن قط عديمة الجدوى على الإطلاق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف: "لا يمكن أن يركز مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) هذا العام على عام 2050 أو 2040 أو حتى عام 2035، بل يجب أن ينتج إجراءات جديدة من شأنها أن تقلل الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030، لأنه الحدث الأهم حتى الآن، لقد حذرت منذ فترة طويلة من الآفاق الزمنية التي قد تمتد لعقود من الزمن لتحقيق الأهداف المناخية لأنها تخدم كذريعة للتأخير والتقاعس عن العمل بشكل خطير، عند هذه النقطة، يجب أن تومض علامة التحذير باللون الأحمر".

وتابع: "وبما أن هذا العام يبدو الأكثر سخونة في التاريخ المسجل، فقد شهدنا أدلة جديدة مثيرة للقلق على تحولين متصلين يمكن أن يؤديا إلى كارثة: الذوبان المتسارع للصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى سطح البحر على طول العالم. السواحل. وخطر انهيار تيارات المحيط الأطلسي - التي تساعد على استقرار المناخ العالمي - مما يؤدي إلى فصول شتاء أكثر قسوة في أوروبا وحرارة شديدة في المناطق الاستوائية".

وأوضح أن حدوث هاتين الكارثتين قد يعتمد على مدى قدرتنا على إنجازه قبل عام 2030. ولهذا السبب فإن التعهدات والالتزامات، مهما كانت جريئة أو حسنة النية، ليست كافية، ويتعين علينا أن نضفي طابعًا عاجلًا جديدًا على مكافحة تغير المناخ من خلال التركيز على السبل الفعّالة لخفض الانبعاثات الآن.

وهناك ثلاثة مجالات رئيسية حيث يمكننا أن نفعل هذا من دون اتفاقيات عالمية جديدة أو إنفاق حكومي جديد هائل.

أولا، يمكن لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أن يحفز الجهود الرامية إلى استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ــ المصدر الأكبر منفردا لانبعاثات الكربون العالمية ــ بالطاقة النظيفة، متابعا: لقد تم إيقاف نحو 70% من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة منذ عام 2011، كما أغلقت نصف محطات الطاقة في أوروبا أو في طريقها إلى ذلك، وهي الجهود التي ساعدت مؤسسة بلومبرج الخيرية في قيادتها، وإذا قمنا بسرعة بتوسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ــ وخاصة في العالم النامي، حيث من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة بسرعة ــ فإن هذا التقدم من الممكن أن ينتشر على مستوى العالم. وسيتطلب القيام بذلك جميع أشكال رأس المال: العام والخاص والخيري.

ثانيا، ينبغي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يركز على الحد بشكل كبير من إزالة الغابات، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيرا فوريا كبيرا على مستويات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وقد أثبتت دول مثل البرازيل وإندونيسيا بالفعل أن هذا يمكن القيام به بسرعة، إذا توفرت الإرادة السياسية، وبفضل القيادة البيئية القوية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انخفض معدل إزالة الغابات في البرازيل بأكثر من الثلث في عام واحد، كما خفضت إندونيسيا معدله بأكثر من الثلثين منذ اتفاق باريس.، والآن هو الوقت المناسب لكي تلتزم جميع الدول بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 - وهو الأمر الذي سيتطلب تدفقات مالية أكبر من العالم المتقدم إلى العالم النامي.

وأخيرا، فإن الفرصة الثالثة لمؤتمر الأطراف هذا العام هي الأكبر على الإطلاق ــ على الرغم من أنها تحظى بقدر ضئيل للغاية من الاهتمام ــ وتتمثل في الحد من تسرب غاز الميثان الناتج عن إنتاج النفط والغاز، وهو أيضًا المجال الذي يمكن فيه تحقيق الإجماع والتقدم بسهولة أكبر.

وأشار إلى أن طاقة الميثان التي يتم إطلاقها اليوم ستكون أقوى بـ 85 مرة من قدرة ثاني أكسيد الكربون على احتجاز الحرارة على مدار العشرين عامًا القادمة، لذا فهو جزء رئيسي من لغز المناخ. تمثل التسريبات والتنفيس وحرق غاز الميثان من آبار النفط والغاز وخطوط الأنابيب على مستوى العالم نفس الاحترار الذي تسببه الانبعاثات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

والخبر السار هو أن شركات النفط والغاز لديها حوافز قوية للمساعدة في حل هذه المشكلة، ففي نهاية المطاف، فإنهم يخسرون منتجاتهم في الغلاف الجوي التي كان يمكن بيعها في السوق لولا ذلك - ويخسر دافعو الضرائب أيضًا، وبالتالي، فإن تنظيف غاز الميثان من النفط والغاز يمثل مشكلة وفرصة للجميع في سلسلة التوريد.

وعلى هذه الجبهة، تمثل شركات النفط المملوكة وطنيا ثلاثة أرباع انبعاثات غاز الميثان العالمية - وهو ما يزيد كثيرا على القطاع الخاص. لذلك، من المشجع أن أحد أكبر مالكي هذه الشركات، دولة الإمارات العربية المتحدة، قد التزم بالوصول إلى مستوى الصفر من غاز الميثان بحلول عام 2030. ويرأس الشركة الوطنية الإماراتية، أدنوك، الدكتور سلطان الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وهو يحث الدول الأخرى على تقديم نفس الالتزام.

ومع ذلك، فإن وضع معايير صارمة لإطلاق غاز الميثان لا يقع على عاتق منتجي النفط والغاز وحدهم. ويجب على الحكومات الوطنية أيضًا أن تشترط أن يتم اعتماد أنواع الوقود التي تنتجها وتستوردها وتستهلكها على أنها خالية من اشتعال غاز الميثان أو تسربه أو إطلاقه. ولتسريع هذه العملية ومحاسبة الدول على تحقيق أهدافها، نحتاج أيضًا إلى بيانات أفضل ومزيد من الشفافية حول مكان حدوث الانبعاثات.

ينبغي على جميع الدول الاستجابة لدعوة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لإنهاء انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز هذا العقد، وإذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أكبر منتجي الوقود الأحفوري على مستوى العالم، قادرة على القيام بذلك، فإن بإمكان الجميع الآخرين القيام بذلك - وينبغي للولايات المتحدة أن تقود الطريق.