مكتبة الاسكندرية تُنظم معرض تصوير فوتوغرافى.. الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي فعالية بعنوان "أفريقيا: الأرض والشعوب"، وذلك الساعة الثالثة عصر يوم الخميس 21 سبتمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وعلى هامش الفعالية سيتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بقاعة المعارض الشرقية بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر، بالإضافة إلى معرض مصاحب للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية والتي تتناول طبيعة الحياة في أفريقيا وثقافتها.

ويتضمن برنامج الفعالية مجموعة من العروض التقديمية يتميز قسمها الأول بطابع أكاديمي حول الطبيعة الجغرافية في أفريقيا والبيئة والتنوع الثقافي، ويتحدث فيه نخبة من الأساتذة الجامعيين، بينما يتناول قسمها الثاني بعض المسارات التي خاضها مصورون مصروين أرادوا أن يشاركوا تجاربهم مع الجمهور حول انطباعاتهم ومشاهدتهم للطبيعة والمكان.

ويشمل المعرض مجموعة من المشروعات الفنية وصور فوتوغرافية لمصورين فوتوغرافيين، وثقوا مظاهر تفاعل الطبيعة وتفاعل الإنسان مع البيئة في أفريقيا، وعادات وتقاليد الشعوب والقبائل المختلفة.