ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافيه بالمعادي

باشرت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل داخل كافية، وأمرت بندب الأدلة الجنائية، لفحص اسباب الحريق، وانتظار الخبراء لبيان اتباع وسائل السلامه والامان من عدمه، كما أمرت باستدعاء مالك الكافية والعاملين به لسؤالهم حول الواقعة.

ونشب حريق فى كافيه داخل عقار مكون من 6 طوابق في المعادي، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق والحريق داخل كافيه بالدور الأرضى في شارع ٧٧ دائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.