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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين لاتهامهم بسرقة توتوك في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي الجنايات اليوم الاثنين بتجديد حبس شخصين لاتهامهم بمحاولتهما بسرقة "توك توك" كرهاً عن قائدها 45يوما على ذمة التحقيقات .

وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميليه للواقعه والاستماع إلى صاحب التوتوك وإحراز سلاح الابيض .
نجح قسم شرطة المرج بضبط (شخصين) حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما ( سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة) ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته إستوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

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توتوك حبس شخصين لاتهامهم
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