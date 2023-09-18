تجديد حبس شخصين لاتهامهم بسرقة توتوك في المرج

قرر قاضي الجنايات اليوم الاثنين بتجديد حبس شخصين لاتهامهم بمحاولتهما بسرقة "توك توك" كرهاً عن قائدها 45يوما على ذمة التحقيقات .

وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميليه للواقعه والاستماع إلى صاحب التوتوك وإحراز سلاح الابيض .

نجح قسم شرطة المرج بضبط (شخصين) حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما ( سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة) ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته إستوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.