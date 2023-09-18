أزمة تهدد استقرار إنبي قبل ساعات من انطلاق الدوري

حالة من القلق الشديد يعيشها مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي بسبب غضب تامر مصطفي المدير الفنى للفريق الذي تمسك بأبسط حقوقه ورفض قرار الشريعي المنفرد بإنهاء التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلي بعد انتهاء أزمة القيد في إنبي.

واثبت تامر مصطفى موقفه وانقطع عن قيادة تدريب الفريق لتوصيل رسالة صريحة للإدارة بأنه المسؤول الأول والاخير فيما يخص التعاقدات والامور الفنية.

الفترة الماضية لم تكن الأمور مستقر داخل النادي البترولي نتيحة تعثر محمد إسماعيل مدير الكرة في السيطرة على اللاعبين قبل ساعات من انطلاق مشوار الفريق في الدورى الممتاز.

ولم تتوقف محاولات ايمن الشريعى في الوصول للمدير الفنى من أجل انهاء الازمة خاصة وان المدير الفنى موقفه سليم ويطالب بحقه.

جدير بالذكر ان الازمة الاخيرة أثرت بالسلب على تركيز لاعبي إنبي وظل قرار انقطاع المدي الفنى عن قيادة المران حديث الجميع داخل الغرف المغلقة.