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الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل : دورات لتدريب شباب المنيا على 4 مهن تحتاجها سوق العمل

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أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة المنيا  بدأت فى تنفيذ  5 دورات تدريبية مجانية للشباب ، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة وتشمل التدريب على المهن الآتية : التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول ، والمساحة ، بلغ عدد المتدربين بها 84 متدرب ومتدربة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، والعمل على إصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة ، بما يضمن حصولهم على فرصة عمل لائقة ومناسبة أو مساعدتهم فى بدء مشروع صغير ..

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة ، ان الدورات التدريبية شملت التدريب على مهنة التفصيل لـ  32 متدربة بالتعاون والتنسيق مع جمعية نور القمر وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المديرية  وهى الدورة الخامسة المنفذة ضمن البروتوكول ، وكذلك بدء دورة التبريد والتكييف لـ  20 متدرب ، وصيانة محمول لـ  17 متدرب ، ودورة المساحة بواقع عدد 15 متدرب ، وقام مدير المديرية بعمل زيارة لمركز التدريب المهنى وعقد لقاء مع المتدربين الجدد ، مؤكداً أن المديرية تولي اهتماما بمجال التدريب المهنى من أجل تأهيل جميع الفئات القادرة على العمل وضرورة الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل ، حتى يتم توفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة بالمنطقة الصناعية والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التى يتم التدريب عليها لدفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين ..

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