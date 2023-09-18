بالفيديو.. تفاصيل تحقيق فتاة صعيدية لبطولة أفريقيا في لعبة الشطرنج

قالت جوي روماني، بطلة إفريقيا للشباب في لعبة الشطرنج تحت عمر الـ18، إنها بدأت لعبة الشطرنج منذ عمر الخمس سنوات، حيث أن والدها كان يلعب مع والدتها وأقاربها بشكل كبير، مشيرة إلى أن اللعبة لفتت نظرها جدا وتحدثت مع والدها ليتم تعليمها.

وأضافت "جوي" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "أن والدها قام بتعليمها أساسيات اللعبة وعندما رأي أني أستطيع التعلم بسرعة عمل معي كثيرا حتي اليوم وجابلي مدربين متخصصين فى تلك اللعبة".

وأوضح والدها روماني لبيب، والد جوي، أنه كان يخطط بشكل واضح مع زوجته لتدريب ابنته، بهدف تنمية قدراتها العقلية وهم الذكاء والإبداع، وتم تعليمها العزف على الموسيقي منذ عمر العامين ونصف، قائلًا: "كانت تعزف بيانوا وكانت تصرخ لعدم تمكن أصابعها من الضغط على البيانو بكل دقة".

وأردف، أن ابنته تمكنت من قراءة النوته الموسيقية قبل تمكنها من قراءة اللغة العربية والإنجليزية، موضحًا: "ابنتي تعلمت أيضًا الرسم بكل تفاصيله، وفازت بمراكز على مستوي الجمهورية، وبالتالي ساعدها على لعب الشطرنج، بجانب تعلمها الرياضيات نظرًا لأني مدرس رياضيات وعلمتها قواعد التفكير العلمي والمنطقي وأصبحت قادرة على رؤية الاحتمالات والحسابات وهو ما ساعدها كثيرًا في الشطرنج".