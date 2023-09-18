الصين تثمن دور مالطا وتبحث معها تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 02:29 م

أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن بلاده تثمن تأكيد مالطا المتكرر على التزامها الثابت بمبدأ صين واحدة، واصفا مالطا بأنها صديق وشريك، كما أكد دعم بلاده أيضا مالطا بقوة في الحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصينى وانج يى، مع نظيره المالطي إيان بورج، في مالطا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وفقا ل وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده ومالطا دائما ما تحترمان وتعاملان بعضهما البعض على قدم المساواة، وهو ما يقدم مثالا يحتذى به في التعاون الودي بين الدول من مختلف الأحجام، مضيفا أن بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والدعم الشعبي الراسخ، حافظت الدولتان على قوة دفع من التنمية الصحية والمستقرة.

وأضاف أن الصين ترحب بدور مالطا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2023 إلى 2024، وترغب في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والعمل بشكل مشترك على دعم النظام الدولي ونواته الأمم المتحدة، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين.

وأشار إلى أن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يفوق الخلافات، وأن الجانبين شريكان وليسا متنافسين، مضيفا أن بوسعهما تقدير بعضهما البعض والتعلم من الآخر تماما، لافتا إلى أن الصين دعمت باستمرار الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي، مضيفا أنه يتعين على الجانبين مواصلة الحفاظ على موقف منفتح، ودعم التجارة الحرة بحزم، ورفض الحمائية وتحقيق الآثار الإيجابية للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

بدوره.. قال وزير الخارجية المالطي إيان بورج، إن العلاقات بين مالطا والصين قوية وراسخة، مضيفا أن مالطا تعتز بصداقتها مع الصين، وتلتزم دائما بمبدأ صين واحدة، وهو موقف ثابت وواضح، وأن بلاده تتطلع إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للواردات المقرر إقامته في شانجهاي، واغتنام الفرص في السوق الصينية ومواصلة توسيع التعاون بين مالطا والصين، كما أن مالطا تتفق في أن الاتحاد الأوروبي والصين شريكان وليسا متنافسين، وعلى استعداد للعمل معا لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

