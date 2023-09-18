الدول العجوز .. اليابان وإيطاليا وفنلندا الأكثر شيخوخة في العالم

في تطور ديموغرافي لافت، تظل اليابان وإيطاليا وفنلندا على رأس قائمة الدول الأكثر شيخوخة في العالم. بحسب البيانات الحكومية الأخيرة، تجاوز نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا في اليابان 10% للمرة الأولى في تاريخ البلاد. يأتي هذا في إطار تحول ديموغرافي عالمي يهدد بتغيير جذري في هياكل المجتمعات والاقتصادات.

اليابان: معركة مستدامة مع الشيخوخة

اليابان تشهد تحديات كبيرة مع تقدم سن سكانها. يبلغ عدد اليابانيين الذين تجاوزوا سن الـ80 عامًا حوالي 12.59 مليون شخص، مما يمثل 10.1% من إجمالي السكان. هذا التحول يفرض ضغوطًا على النظام الصحي والاقتصاد والأنظمة الاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في نسبة كبار السن، حيث من المتوقع أن تصل إلى 34.8% في العام 2040.

إيطاليا: تحدٍّ للاقتصاد والسياسة

إيطاليا تأتي ثانيًا بنسبة 24.5% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر. يعاني الاقتصاد الإيطالي من ضغوط تمويلية واقتصادية بسبب العبء الكبير للمعاشات والرعاية الصحية لكبار السن. يتطلب ذلك إصلاحات هيكلية وسياسات جديدة للتعامل مع تلك التحديات.

فنلندا: تحقيق التوازن بين الشيخوخة والعمل

فنلندا تأتي ثالثًا بنسبة 23.6% من السكان الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا. تواجه فنلندا تحديًا مماثلًا لإيطاليا فيما يتعلق بالضغوط على النظام الصحي والاقتصاد. ومع ذلك، تسعى فنلندا إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية لكبار السن واستمرار عملهم في سوق العمل.

تحديات عالمية تواجه الشيخوخة

تعكس هذه البيانات تحدياتٍ عالمية تواجه الدول في مجتمعاتها. يجب على الحكومات والمجتمعات التفكير بجدية في كيفية توجيه مواردها وتطوير سياسات تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية المتنامية. إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالشيخوخة تتطلب استراتيجيات مستدامة وجدية للتعامل مع هذا التحول الديموغرافي العالمي.