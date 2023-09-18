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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم
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أعلن الفنان إسلام إبراهيم وفاة والدته منذ قليل، وذلك عبر حسابه الرسمي علي “الفيسبوك”.

وكتب اسلام: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإن إليه راجعون " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ، "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.. البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شئ عنده بأجل مسمى".

كما أعلن اسلام موعد الجنازة، حيث كتب: “صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط".

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إسلام إبراهيم وفاة صلاة العصر عمرو بن العاص
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