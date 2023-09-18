وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم وفاة والدته منذ قليل، وذلك عبر حسابه الرسمي علي “الفيسبوك”.

وكتب اسلام: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإن إليه راجعون " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ، "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.. البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شئ عنده بأجل مسمى".

كما أعلن اسلام موعد الجنازة، حيث كتب: “صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط".