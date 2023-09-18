الأحزاب الموريتانية توقع على الميثاق الجمهوري الخميس المقبل

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 02:12 م

ذكرت وزارة الداخلية الموريتانية أن الأحزاب السياسية ستوقع على الميثاق الجمهوري يوم الخميس المقبل، وذلك بقصر المؤتمرات القديم.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الاتفاق يأتي في ختام "مسار تشاوري معمق" بين حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الإنصاف مع الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.

وكان حزب تكتل القوى الديموقراطية بزعامة أحمد ولد داداه زعيم المعارضة السابق وحزب اتحاد قوى التقدم اليساري بزعامة محمد ولد مولود قد اقترحا ميثاقًا جمهوريًا يقضي بتفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى (الميثاق الجمهوري) والذي وافق عليه الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويؤكد الميثاق أن الباب مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة، وتضمن الميثاق المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي، ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار، ويشمل إنشاء لجنة للعمل على تنفيذه في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه، وتتكون اللجنة من ممثلين عن الأطراف الموقعة.

واقترح الميثاق دراسة معمقة للنظام الانتخابي، والشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة، وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل، فضلًا عن استحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان، والمظالم العالقة والعمل على تسويتها بصفة نهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار بما قيم به من سابق إجراءات في هذا الصدد.

