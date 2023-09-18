ياسر ثابت يناقش "صندوق العجائب" بمكتبة البلد.. الأحد

تنظم مكتبة البلد، لقاءًا لمناقشة وتوقيع كتاب"صندوق العجائب: من الدراما إلى المقالب والفوازير"لـ الكاتب ياسر ثابت، الصادر عن دار المحرر للنشر والتوزيع.

ويدير اللقاء الكاتب أشرف عبدالشافي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، بـ31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

"صندوق العجائب" هو كتاب يسرد رحلة ملهمة في تاريخ الدراما المصرية يأخذنا فيها المؤلف إلى مشاهد وحوارات وجولات درامية مختلفة، يرصد من خلالها تطور الدراما المصرية عبر أجيال مختلفة في صندوقه المليء بالعجائب.

ويرصد الكاتب ياسر ثابت خلال الكتاب تأثير بعض الأمور الفنية في العمل الدرامي مثل الموسيقى التصويرية والتترات والتصوير والإضاءة، وكيف يجب أن يكون العمل الفني مكتمل الأركان، كما تناول في مقالاته الحديث عن الفوازير وبرامج المقالب والأشكال المختلفة للمسلسلات من حيث عدد الحلقات، راصدًا العديد من القضايا المختلفة.