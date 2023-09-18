«سينما من أجل الإنسانية» تواصل رحلتها مع جمهور مهرجان الجونة بدورته السادسة

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر المقبل، عن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة سينما من أجل الإنسانية، التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يهتم بالقضايا الإنسانية في جميع أقسام المهرجان المختلفة.

ويمنح الفائز بالجائزة نجمة الجونة بالإضافة إلى شهادة و20 ألف دولار أمريكي.

كما تضم قائمة الأفلام المرشحة للجائزة ما يلي:

ارتفاع عميق

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

الجدار

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

همسات النار والماء

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

وداعًا جوليا

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

سبعة أشتية في طهران

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

على قارب أَدامان

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

كرورا

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

ليلة مظلمة

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

بلاد ضائعة

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

شباب (ربيع)

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

طوطم

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

لا شيء أخسره

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

المنبوذون

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.