احتفالية اعتماد برنامج وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس

افتتحت غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، مؤتمر قسم وقاية النبات السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والذي أقيم على هامش افتتاح احتفالية خاصة بمناسبة حصول برنامج وقاية النبات بالكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بموافقة مجلس إدارتها رقم (۲۲۸) بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۳۰ وبخطابها المرسل في ٢٠٢٣/٩/٤ والذي يعد ثاني برنامج معتمد وأول برنامج معتمد لكلية الزراعة جامعة عين شمس والوحيدة علي مستوي جامعات الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وأ.د.محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين بالمعامل.

وأشاد أ.د احمد جلال عميد كلية الزراعة إلي أهمية برنامج وقاية النبات والذي يعد واحداً من أهم فروع الزراعة والذي يهتم بتخصصات الحشرات وأمراض النبات والمبيدات حيث يحقق التكامل بين المعارف والمفاهيم في العلوم البيولوجية والبيئية والتركيز على المفاهيم الثقافية والطبيعية والحيوية والكيميائية لإيجاد أفضل طرق المكافحة المجدية والملائمة بيئيا واقتصاديا.

وأشار محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات، إلى أن القسم قد أنشئ عام ١٩٤٢ وتميز بوجود كوادر وعلماء عظام على مدى تاريخه فمنهم من تولى منصب رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لكثير من الجامعات المصرية وعميدا ووكيلا لكليات الزراعة والمعاهد العلمية والبحثية على مستوى الجمهورية ومنهم من قام بتأسيس كليات الزراعة وقسم وقاية النبات بكثير من الجامعات داخل مصر وخارجها ومنهم من تولى منصب رئيس مركز البحوث الزراعية وغيرها من المناصب المهمة في الدوائر الحكومية أو الخاصة داخل مصر و خارجها.

وأشاد بجهود منسقي المعايير من قسمي وقاية وأمراض النبات ومجلس إدارة البرنامج من القسمين والزملاء الذين قاموا بتجهيز ملفات المقررات بالقسم وعددهم ٣٧ مقرر دراسي تدرس بالقسم في مرحلة البكالريوس ، حتى وصلنا إلى أن نكون في مقدمة برامج وقاية النبات على مستوي كليات الزراعة بالجامعات المصرية وظهر هذا القسم بالصورة اللائقة والمشرفة للكلية والجامعة.

وأعرب ا.د محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات عن شكره وتقديره للدكتور أحمد جلال عميد الكلية والمشرف علي القسم وتطويره وتحديثه سابقاً، وأ.د. أحمد بندق رئيس قسم أمراض النبات بالكلية ولأساتذتي وزملائي منسوبي قسم أمراض النبات من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والكادر الإداري والفنيين وعمال القسم على مجهودهم الكبير في هذا الإنجاز المشترك.

