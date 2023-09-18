تعرف على أعمال العرض الأول بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي «60 جنيه»، «أطلق النار على البطيخ»،«حتى نلتقي»، «ربيع يوم عادي»، «الماء الأسود».

كما يشارك بالمسابقة أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، وهي:«251»، «أخيرًا، اليوم الموعود»،«لا تبكِ يا غابريال»،«هزة» بالإضافة إلى فيلم التحريك «الأراضي الرمادية».

وتضم قائمة الأفلام القصيرة ما يلي:



60 جنيه

عمرو سلامة | مصر | 2023 | العربية | 18 د

زياد، مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق. من خلال أحلام اليقظة الموسيقية، نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة. ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

عرض عالمي أول



251

بودايان موخرجي | الهند | 2023 | البنغالية | 16 د

مع انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الأولى، تتكشف العديد من قصص الرعب في الهند. استنادًا إلى أحداث حقيقية، 251 هو فيلم عن قصة مؤثرة.

مهرجان كيرالا الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة 2023

عرض دولي أول



أثداء

إيفيند لاندسفيك | النرويج | 2023 | النرويجية | 12 د

بعد مشاجرة غير سارة على الشاطئ، يتخلى مجموعة من المراهقين عن صديقيهما أوسكار وإيبين. عندما يقوم أحدهما بلفتة ودية، فإنهما يواجهان ما قد يكون بداية لعلاقة غير متوقعة.

مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة الأفلام القصيرة)



الأجسام أقرب مما تبدو عليه

أحمد صبحي | مصر | 2023 | العربية | 18 د

بعد تعطل بطاقته البنكية وفشل موعده الغرامي، يذهب نعيم إلى منزل أخته لاقتراض بعض المال، ليجد أن أخته قد تعرضت للسرقة، مما يجعل نعيم يدخل في دوّامة عاطفية تجبره على مواجهة شعوره بالخزي.

مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 2023



أخيرًا، اليوم الموعود

كارولينا فيرغارا | الأرجنتين | 2023 | الإسبانية | 16 د

تعجز إيزابيل عن التعاطي مع واقعها، تتلقى زيارتها من صديقتها آنا التي تساعدها في تحقيق أمنيتها.

مهرجان بوينس آيرس الدولي للسينما المستقلة 2023 (مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية - تنويه خاص)

عرض دولي أول

الأراضي الرمادية

تشارلوت والترت، ألفارو شويك | سويسرا | 2023 | الإنجليزية | 12 د

يوم خريفي وأول ليلة شتوية في الجبال العالية، إنه موسم الصيد. تتقاطع مسارات الحيوانات والبشر وتتلاشى. مساحات من الضباب تطمس الحدود بين الحلم والخيال والواقع.

فيلم تحريك



أطلق النار على البطيخ

أنطونيو دوناتو | إيطاليا، المملكة المتحدة | 2023 | الإيطالية، الإنجليزية | 20 د

يقضي فيديريكو عطلة مع والده وشقيقه في منزل صيفي للطبقة العليا في سردينيا. والدهما، أوريليو، رجل حاد وذكوري مما يجعل فيديريكو يشعر بالقلق والضعف. عندما تدعوهم عائلة ألمانية ثرية لتناول العشاء، يكتشف فيديريكو أنه لا يختلف كثيرًا عن والده.

عرض عالمي أول



أعدك

سام ماناكسا | الفلبين | 2023 | التاغالوغية | 17 د

تواجه ميلا صعوبات في العمل إذ لا تتلقى أي أجر، ويتحول حبيب محتمل إلى مصدر للراحة عبر مكالماته الهاتفية المستمرة، ولكن وعد بالأمل ربما يقود نحو مأساة وأغانٍ عاطفية حزينة.



إعلان نهاية العالم

أندريا غاتوبولوس | سويسرا، إيطاليا | 2023 | الإنجليزية | 8 د

أثناء عرض فيلم سوداوي عن نهاية العالم، فجأة يقاطعه إعلان غريب.



أمهات ووحوش

إديث غوريش | كندا | 2023 | دون حوار | 15 د

تترأس امرأة أنيقة مأدبة لها طبيعة سيريالية تعكس مُثلًا ومخاوف حيال الأمومة الحديثة.

البحر الأحمر يبكي

فارس الرجوب | ألمانيا، الأردن | 2023 | الإنجليزية، العربية، الألمانية | 21 د

آيدا التي يسكن روحها شيء ما، تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى حبيبها، حتى تودعه وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة.

مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نصف شهر السينمائيين)



حتى نلتقي

جهاد علم الدين | مصر | 2023 | دون حوار | 14 د

في الحادية والعشرين من عمرها، تجد نفسها تشعر بالحنين إلى أخيها الأكبر الذي توفي دون أن تودعه. يدفعها هذا الغياب إلى البحث عن طريقة للتخلص من الحزن والبحث عن السلام. ومع مرور الوقت، تكتشف طريقًا للمضي قدمًا، وتكرمه من خلال الانغماس في كل تفصيلة في حياتها.

عرض عالمي أول



ربيع يوم عادي

منة إكرام | مصر | 2023 | العربية | 18 د

سارة، مراهقة خجولة، تتعثر أثناء ممارستها رقصة خاصة بعيد الأم بفستانها التقليدي الطويل، وهذا ما يدفع معلمتها، الراهبة نورا، إلى تقديم المساعدة من خلال تعديل الفستان. أثناء هذا، تُكتشف الأسرار.

عرض عالمي أول



سوبر

نيكولاس كولوغلو | اليونان | 2023 | اليونانية | 20 د

دراما كوميدية ارتجالية تتلون بالأبيض والأسود، يروي قصة الموعد الغرامي الأول والأخير بين جيمس وبيني العالقين في عالم حيث يمكن التخلص من كل شيء.

مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة 2023، مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي 2023 (تنويه خاص من لجنة التحكيم، جائزة لجنة التحكيم الشباب لأفضل فيلم قصير)



الطبيعة البشرية

مونيكا ليما | البرتغال، ألمانيا | 2023 | البرتغالية | 25 د

في شقة في مدينة تحت حظر التجول، يمتد يوم واحد بين بدايات الربيع ونهاية الصيف، وخلاله تتزعزع رغبة زوجين في تكوين أسرة بسبب الشعور السائد بعدم اليقين.



العودة إلى الخلف في مدينة هونغ

رويكي لي | الصين | 2022 | الصينية | 20 د

يعود آيو إلى بلدته ليتزوج، لكن والده تُوفي قبل عامين في حادثة أثناء مأدبة، وتمر الأسرة بفترة حداد لمدة ثلاث سنوات، قبل اكتمالها لا يمكن إقامة حفل زفاف آيو.



لا تبكِ يا غابريال

ماتيلد شافان | فرنسا | 2023 | الفرنسية | 24 د

غابريال شرير، والعالم سيئ، وكل شيء كريه. ولكن أحيانًا، من باب التفاؤل، تتلاقى الأرواح التائهة، وهذا ما يحدث عندما تظهر مارغو في حياة غابريال ذات ليلة.

عرض دولي أول



الماء الأسود

جوانا روزنياك | بولندا | 2023 | البولندية | 18 د

إميليكا شابة عاطلة تعاني من نوبات الفزع عندما تقترب من خزانات المياه. بعد وقوع مأساة عائلية، يبدو على إميليكا السعادة لأنها تقضي الوقت برفقة شقيقتها الصغرى الغامضة. وعلى جانب آخر تبدو فرصة عمل في أرشيف محلي هي فرصتها للبدء من جديد.

عرض عالمي أول



ملح البحر

ليلى بسمة | التشيك، لبنان | 2023 | العربية | 19 د

الصيف على وشك الانتهاء، بينما تتذوق نايلة المراهقة اللبنانية الاستقلال للمرة الأولى، وتتخذ قرارات ستغير حياتها.

مهرجان فينيسيا السينمائي 2023 (مسابقة الأفلام القصيرة)



هزة

آن ستيفينز | فرنسا | 2022 | الفرنسية | 21 د

كلير، امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا، بالصدفة تقرأ برجها، وتقرر بعد ذلك إجراء فحص طبي شامل. تذهب كلير إلى موعدها الطبي فيما بعد ممسكة سيجارة بيدها.

عرض دولي أول

يرقة

ميشيل كسرواني ونويل كسرواني | فرنسا، لبنان | 2023 | الفرنسية، العربية | 30 د

تلتقي أسما وسارة أثناء عملهما نادلات في فرنسا. كلتاهما من بلاد الشام وتحملان معهما ظلال الماضي، كلٌ على طريقتها الخاصة. تتصادقان مبدئيًا وتجدان أرضية مشتركة تعود إلى الوقت الذي كانت فيه مدينة ليون مرتبطة بوطنهما عبر طريق الحرير.

مهرجان برلين السينمائي 2023 (الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير)

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.