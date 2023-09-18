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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جديد في سعر الجرام.. تعرف على أسعار الذهب منتصف تعاملات الاثنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجع سعر الذهب في  منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 سبتمبر، ليهبط سعر الذهب عيار 21 بمقدار 8 جنيهات عن سعره في التعاملات الصباحية، مسجلاً 2177 جنيهًا للبيع، و2170 جنيهًا للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 24،  ليصل إلى 2488 جنيهًا للبيع، 2480 جنيها للشراء.

وانخفض سعر الذهب عيار 22  ليسجل، 2280.75 جنيه للبيع، و2273.25 جنيه للشراء.

تراجع سعر الذهب عيار 21  ليسجل نحو 2177 جنيهًا للبيع، و2170 جنيهًا للشراء.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1866 جنيه للبيع، و1860 جنيه للشراء.

وهبط عيار 14  ليسجل 1451.25 جنيه للبيع، و1446.75 جنيه للشراء

وانخفض سعر الجنيه الذهب تزامنا مع انخفاض سعر الذهب، ليقل سعره بمقدار 64 جنيها، ويسجل في منتصف التعاملات نحو 17416 جنيها للبيع، 17360 جنيها للشراء.

وسجل  سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين 18 ستبمبر 2023 نحو 1926 دولارًا للبيع، و1925 دولارًا للشراء.

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