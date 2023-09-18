اتحاد التأمين: ندرس ارتفاع أسعار الأخطار الطبيعية والتضخم وتوفير تغطية تأمينية مناسبة

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن استراتيجية الاولى للاتحاد المصرى للتأمين منذ عام 2021، تتبلور فى تأسيس العديد من اللجان الفنية بمشاركة أعضاء الاتحاد من الشركات، فضلا عن تأسيس لجنة متخصصة للتأمين الزراعى.



علاء الزهيري

وأضاف الزهيري في كلمتة خلال مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة وعمر عباس، نائب وزير الهجرة ، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن الوضع الحالى يتطلب توفير تغطيات خاصة لتأمين الاخطار الطبيعية ، مشيرا إلى أن سعر المخاطر فى زيادة مستمرة يتطلب دراستها جيدا، لافتا إلى أن تحديات الصناعة فى أرتفاع معدلات التضخم ، نسعى من خلال الخبراء فى الشركات تأثير ذلك على أعمال الشركات.

أشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين عقد خلال مارس الماضى مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقصر وذلك للعام الثانى على التوالى طبقا لاهداف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الزهيرى ، أن المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد تتمثل تدشين لجان فنية، وكذلك تنمية الاستدامة من خلال توفير منتجات خاصة بقضية الاستدامة ، كما شارك الاتحاد فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ خلال الفترة الماضية ، كما عمل الاتحاد على تفعيل مبادرة تأمين السيارات الكهربائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

كما وأضح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن السوق فى حاجة ملحة لتأسيس مجمعة تآمينية للاخطار الطبيعية ، ومن ثم سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتأسيس لجنة فنية لدراسة الاخطار الطبيعية، واسعارها على السوق فى ظل الاخطار التى تتعرض لها الكثير من الدول خلال الفترة الماضية.