الفيلم المصري «آل شنب» في عرض عالمي أول بمهرجان الجونة السينمائي

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري «آل شنب» للمخرجة المصرية آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول.

الفيلم يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.