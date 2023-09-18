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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استلام 2500 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

استلام 2000 شنطة
استلام 2000 شنطة مواد غذائية في البحيرة
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سلمت مديرية الأوقاف بالبحيرة، 2500 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، ضمن جهود المحافظة  للإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ووجهت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ، مع الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

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الأسر الأولى بالرعاية الأوقاف التضامن الاجتماعي البحيرة الجمعيات الخيرية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
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