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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

20 سبتمبر.. "التنمية الثقافية" ينظم دورات تدريبية فى مجال الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك

بيت الغناء العربى
بيت الغناء العربى
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ينظم بيت الغناء العربي فى قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تدريس: "الموشحات"، و"الأدوار"، و"الصولفيج الشرقى".

وتأتي هذه الدورات تحت إشراف الفنانين: المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون، وأستاذ مادة الصولفيج لدورة الغناء العربي، والمطرب الفنان مصطفى النجدي، صوليست فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بإلاضافة إلى قيامه بتعليم أصول الموشحات والمقامات العربية وتدريب الصولفيج للمطربين والمنشدين من خلال ورش الغناء العربي والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للاشتراك خلال الفترة من 20 سبتمبر 2023 وحتى 20 أكتوبر 2023، على أن تبدأ الدورات فور الانتهاء من تسجيل الاستمارات.

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صندوق التنمية الثقافية قصر الأمير بشتاك بيت الغناء العربي اخبار الثقافة
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