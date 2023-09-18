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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل انتهاء أزمة قيد طائرة الزمالك.. 3 ملايين كاش

مهندس ياسر قمر
مهندس ياسر قمر
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تواصل أحمد فؤاد الوطن المدير المالي في اللجنة التي تدير نادي الزمالك مع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أجل تسوية المديونية حتى يتمكن الأبيض من قيد لاعبيه استعدادًا للموسم الجديد.

وقام نادي الزمالك الأسبوع الماضي بالاتفاق مع اتحاد الطائرة على دفع 3 ملايين جنيه تم تحويلهم بالفعل من المستحقات المتأخرة التي تبلغ 9 ملايين جنيه.

واتفق الزمالك مع اتحاد الطائرة على جدولة المبلغ المتبقي من المستحقات والذي يبلغ 6 ملايين جنيه.

وبالفعل تم فتح القيد لنادي الزمالك وقام بتسجيل 10 لاعبين على رأسهم المنضم حديثًا محمد عادل دولا لاعب الأهلي السابق ورضا هيكل .

ولازال باب القيد مفتوحًا حتى 1 اكتوبر المقبل ويحق للزمالك استكمال قائمته التي تضم 18 لاعبًا في الموسم.

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فتح القيد لنادي الزمالك الزمالك مهندس ياسر قمر أحمد فؤاد الوطن
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