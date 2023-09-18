انهيار المخرجة منال الصيفى أثناء تشييع جنازة زوجها الراحل أشرف مصيلحى

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 01:07 م

انهارت المخرجة منال الصيفى اثناء تشييع جنازة زوجها الراحل الفنان اشرف مصيلحى ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

وحرص على الحضور والمشاركة فى تشييع الجنازة الفنانة لبلبة والفنان أيمن عزب والمخرج أحمد نور.

وقد نعى عدد من الفنانين، زميلهم الفنان أشرف مصيلحي، الذى رحل بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثليلة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، حيث قالت في بيان لها: "تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن أسرة الراحل سوف تتلقى العزاء غدا بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، وهو يعد أحد النجوم في السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، واشتُهر بدور الضابط في الكثير من أعماله، مثل فيلمي "تيتو" و"خالتى فرنسا" ومسلسل "كلبش" وغيرها.