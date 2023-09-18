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الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 82943 مخالفة مرورية متنوعة

تنفيذاً لإستراتيجية
تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (82943) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

26012 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

(1703) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) مخالفات الدراجة النارية.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

(8) مخالفات شروط التراخيص.

(1703) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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الحملات المرورية أجهزة وزارة الداخلية
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