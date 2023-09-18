الرقابة المالية: 66 مليار جنيه إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة بنهاية أغسطس

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان اجمالى الاقساط التأمينية المحصلة وصل الى 66 مليار من 55 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

أوضح “فريد” خلال إنطلاق مؤتمر راندفو شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين بحضور وزير المالية ، ان كثير من الاقساط التأمينية وزيادتها بنحو 30% فجزء كبير ناتج عن إعادة تقييم الأصول لكن الوصول بالاقساط الى ارقام نأملها فى ظل شمول مالية يتطلب الغمل على التمكين التكنولوجي ، مشيرا الى أن اجمالى المعاملات التى تمت بالرقابة المالية بقيد وسطاء ومتدربين بلغ أكثر 17 ألف قيد، كما تم نعالجة 1992 شكوى .

وأعلن أنه جاري العمل لإطلاق عدد من المؤشرات التأمينية للمساعدة فى تحسين مستوى الخدمة فى القطاع، مضيفا: اطلقنا عدد من المبادرات التأمينية ومنها تنظيم العقود إليكترونيا ومبادرة أعرف عميلك، ومتطلبات التأمين السيبرانى.