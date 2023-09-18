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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تاجر أدخنة بالأقصر لتخزينه كمية كبيرة من السجائر

ضبط تاجر أدخنة بالأقصر
ضبط تاجر أدخنة بالأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة .
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع " بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة .

يأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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السجائر تاجر أدخنة
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