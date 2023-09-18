جلسة تشاورية لإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي

شهدت مدينة الغردقة فعاليات جلسة الاستماع التشاورية حول تقييم الأثر البيئى لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

وفى هذا السياق، أشار الفريق حلمى إلى أهمية عقد هذه الجلسة التشاورية لإعداد دراسة التقييم البيئى للمشروعات وآليات تطبيق الاستدامة فى مشروعات تطوير المطارات المصرية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الشاملة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الإنبعاثات الكربونية، وتأكيد التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران ومؤسسات الدولة.

وشارك فى الجلسة التشاورية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ومسئولى وزارة البيئة ونواب مجلسى النواب والشيوخ وكبار رجال وغرف المنشآت السياحية والمتخصصين فى مجال السلامة البيئية.

وعلى هامش فعاليات الجلسة التشاورية، صرح الوزير بأن خطة تطوير المطارات المصرية مستمرة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة حاليا تغطى التوقعات المستقبلية لزيادة المسافرين خلال الـ 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.

وقال: “إن إنشاء مبنى ركاب رابع فى مطار القاهرة مازال قيد الدراسة”، مشيرا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية حاليا تستوعب 28 مليون راكب.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات على أهمية المشروع الذى يأتى ضمن الأهداف التنموية، موضحًا الموقع اللوجيستى المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية.