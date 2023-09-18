زيزو يغيب عن الزمالك في مباراة بيراميدز بالدوري

يغيب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن صفوف فريقه في لقاء بيراميدز بالجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي .

ويأتي غياب زيزو لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي “ 3 بطاقات”، حيث سيعود للمشاركة بشكل طبيعي بداية من مباريات الجولة الثانية .

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، وذلك بعد عودة بعثة الفريق أمس إلي القاهرة قادمة من تنزانيا .

ويستأنف فريق الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.